Onu: Michel, il momento della giustizia per la Russia arriverà

- Il momento della giustizia per la Russia verrà. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York. "Come ha detto giustamente il Segretario Generale Guterres, la famiglia di oggi è disfunzionale. L'Unione europea vuole un mondo multipolare che cooperi, che si muova verso una maggiore democrazia e un maggiore rispetto dei diritti umani. Lo vediamo chiaramente. La fiducia si sta erodendo, e tensioni si moltiplicano e siamo minacciati da un pericoloso confronto bipolare. Come se tutti dovessero essere costretti a scegliere una parte contro l'altra. Un po' come la frenetica corsa alle armi nucleari del passato", ha detto Michel. "Le Nazioni Unite non sono state create per portarci in paradiso, ma per salvarci dall'inferno", ha poi detto citando Dag Hammarskjöld, diplomatico svedese ex segretario generale dell'Onu. (segue) (Beb)