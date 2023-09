Onu: Michel, il momento della giustizia per la Russia arriverà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema delle Nazioni Unite oggi è anchilosato, ostacolato da forze ostili. La nostra responsabilità è quella di impegnarci per rimettere la cooperazione multilaterale in carreggiata, su un terreno solido. E per farlo, dobbiamo ripristinare la fiducia, risolvere i problemi urgenti e riparare il reattore delle Nazioni Unite", ha proseguito Michel. "La fiducia, come sappiamo, si basa sul rispetto dei sacri principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Sovranità, integrità territoriale e diritti umani. Eppure, da 19 mesi a questa parte, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Russia, sta conducendo senza vergogna una guerra di conquista contro un Paese vicino che non l'ha mai minacciato. E così facendo, sta spudoratamente violando i nostri principi fondanti", ha dichiarato accusando la Russia. (segue) (Beb)