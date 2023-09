Onu: Michel, Ue sostiene riforma Carta Nazioni Unite, diritto di veto abusato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha dichiarato di sostenere la riforma della Carta delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda il diritto di veto, di cui gode anche la Federazione Russa. "Il diritto di veto, nella sua forma attuale è abusato. Porta all'impotenza del Consiglio di Sicurezza", ha detto nel suo intervento alla 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Un membro permanente del Consiglio di Sicurezza può violare impunemente la nostra Carta e il diritto internazionale. Può persino abusare del diritto di veto per evitare sanzioni contro se stesso. Può persino sfruttare il Consiglio di Sicurezza per la propaganda, la disinformazione e, diciamolo pure, la menzogna", ha aggiunto. (segue) (Beb)