Onu: Michel, Ue sostiene riforma Carta Nazioni Unite, diritto di veto abusato (2)

- "Eppure la Carta stabilisce che un membro del Consiglio di Sicurezza deve astenersi, o dovrebbe astenersi, quando è oggetto di votazione. Vorrei davvero invitare i membri del Consiglio a invocare questa clausola quando si tratta della Russia", ha dichiarato Michel. "Nello stesso spirito - ha poi sottolineato - l'Unione Europea sostiene l'iniziativa di Francia e Messico di limitare il diritto di veto nei casi di atrocità di massa e sosteniamo anche il codice di condotta per l'azione del Consiglio di Sicurezza contro il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Infine, sosteniamo gli sforzi per rafforzare la trasparenza e la responsabilità del Consiglio di Sicurezza". Tuttavia, ha concluso Michel, "nel quadro della riforma della Carta, credo che sia necessario mettere in atto un meccanismo che combini il processo decisionale a maggioranza con un uso moderato, controllato e modulabile del diritto di veto". (Beb)