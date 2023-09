© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante”, arrivano cento milioni di euro in più per la social card. È quanto si legge nella bozza del dl Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri.(Rin)