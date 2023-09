Onu: ministri Esteri "G4" riuniti per discutere riforma Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei paesi del "G4" (Brasile, Germania, Giappone e India) si sono riuniti oggi a New York, a margine dei lavori per la 78ma dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, per discutere lo stato dei negoziati sulla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (Cds), cui i Paesi ambiscono a entrare con lo status di membro permanente. In una nota congiunta al termine dell'incontro i ministri Mauro Vieira (Brasile) Annalena Baerbock (Germania) Yoko Kamikawa (Giappone) e Sanjay Verma (India) hanno convenuto che "l'incapacità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di affrontare in modo efficace e tempestivo le sfide globali contemporanee rafforza l'urgente necessità di una sua riforma strutturale, al fine di riflettere meglio le realtà geopolitiche contemporanee", ribadendo che "l'espansione del Consiglio di sicurezza in entrambe le categorie di membri permanenti e non permanenti è essenziale per rendere l'organismo più rappresentativo, legittimo, efficace ed efficiente".(Was)