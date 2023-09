Scuola: sindacati al ministero, “stabilizzare i 200 mila precari e stanziare risorse per contratto” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si legge ancora nella nota congiunta, "È il tempo scuola ad essere un fattore decisivo per recuperare ritardi e difficoltà sociali e culturali causati da differenze economiche e divari territoriali: provvedimenti estemporanei e limitati, come quelli contenuti nel dl Caivano, non sono la soluzione utile a prevenire la dispersione scolastica". "Vanno infine fermate alcune riforme che mettono a rischio il diritto costituzionale all'istruzione: prima fra tutte l'autonomia differenziata, una strada che conduce unicamente all'accentuazione delle disuguaglianze. Poi il piano di dimensionamento, con il suo carico di taglio di 800 istituzioni scolastiche, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, con il taglio di un anno del percorso scolastico e il liceo economico 'made in Italy'. Tutti provvedimenti che hanno come finalità il risparmio e non la qualità della didattica e della formazione degli studenti", concludono Cgil e Flc Cgil. (Com)