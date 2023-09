Roma: La Pietra, su ippodromo Capannelle si trovi soluzione, ministero pronto a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nel pomeriggio presso il ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste un incontro sull'ippodromo di Capannelle tra l'assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, supportati dai competenti uffici. "Nella lettera con cui l'assessore Onorato in data 18 settembre ha chiesto l'incontro, Roma Capitale ha esposto gravi criticità relativamente all'impianto di Capannelle, derivanti da pregresse vicende intercorse tra l'amministrazione capitolina e il concessionario", spiega in una nota La Pietra. "Questo ministero, ritenendo l'ippica un asset importante, anche e soprattutto nella città di Roma, per salvaguardare lo spettacolo e i lavoratori del comparto, si è reso disponibile a ragionare, nell'ambito delle proprie competenze, per agevolare una soluzione al fine di assicurare la continuazione dell'attività di corse. Una soluzione - sottolinea - che tuttavia spetta a Roma capitale identificare rapidamente, evitando che il ministero si trovi nell'impossibilità di erogare la sovvenzione annua di 5,7 milioni di euro a favore dell'ippodromo, che unitamente ai premi, rappresenta la principale componente a sostegno delle attività ippiche nello storico impianto romano", conclude. (Com)