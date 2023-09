Egitto: divieto di esportazione di zucchero esteso per tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha esteso il divieto di esortare zucchero per altri tre mesi, fatta eccezione per le quantità eccedenti rispetto alle esigenze del mercato locale. Lo scorso marzo, il governo ha deciso di vietare l'esportazione di tutti i tipi di zucchero per un periodo di tre mesi, ad eccezione delle quantità in eccedenza rispetto al fabbisogno del mercato locale. Il ministero dell'Approvvigionamento e del Commercio interno ha dichiarato in un comunicato che stimerà le quantità in eccedenza rispetto alle esigenze del mercato locale, che saranno esportate dopo l'approvazione del ministro del Commercio e dell'Industria. Ieri, mercoledì, l'Egitto ha sospeso l'esportazione di cipolle per un periodo di tre mesi, che terminerà alla fine di quest'anno, "nell'ambito del controllo dei prezzi sui mercati egiziani". (Cae)