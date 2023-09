© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta dopo che un autobus che trasportava gli studenti di un liceo di Long Island, nello Stato di New York, è uscito fuori strada sulla interstatale 84. Le forze dell’ordine hanno comunicato che i feriti sono circa 45, senza fornire ulteriori dettagli. L’autobus stava viaggiando verso Greeley, in Pennsylvania, dove gli studenti avrebbero dovuto partecipare ad un concerto. (Was)