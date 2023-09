Onu: Michel, il momento della giustizia per la Russia arriverà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una guerra brutale, condotta con orrore e disprezzo per la vita umana. L'Assemblea Generale ha condannato questa guerra in diverse occasioni, e questo è ovviamente un forte richiamo ai principi di sovranità e integrità a cui siamo così legati. Ma come sappiamo, questo non ha fermato il Cremlino nella sua avventura mortale, né ha frenato il suo senso di impunità. Ma l'Unione europea, insieme ad altri, ha fatto un giuramento. L'impunità non può durare per sempre e il tempo della giustizia arriverà. L'Unione europea sosterrà senza sosta l'Ucraina nel suo diritto all'autodifesa", ha concluso Michel. (Beb)