Brasile-Cina: vicepresidente riceve delegazione Partito comunista cinese

- Il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, ha ricevuto una delegazione del Partito comunista cinese guidata da Li Xi, membro del Comitato permanente del politburo. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che "durante l'incontro, Alckmin e Li Xi hanno sottolineato l'importanza degli scambi commerciali e della cooperazione tecnologica tra i due paesi". La visita di Li Xi e della delegazione precede gli eventi previsti per il 2024, anno segnato da due date simboliche: il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni e il 20mo anniversario della creazione della Commissione sino-brasiliana di coordinamento e cooperazione ad alto livello (Cosban), presieduta dal vicepresidente brasiliano. Durante l'incontro, Alckmin ha invitato nuovamente il presidente cinese Xi Jinping a visitare il Brasile. (segue) (brb)