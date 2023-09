Usa-Ucraina: Zelensky alla Casa Bianca, mia visita è molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito “molto importante” la sua visita negli Stati Uniti. Al suo arrivo alla Casa Bianca, dopo avere partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Zelensky ha risposto ad una domanda dei giornalisti. Il presidente ucraino ha incontrato una delegazione di parlamentari statunitensi questa mattina, per poi incontrare il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. (Was)