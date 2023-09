Digitale: Signorini (Bankitalia), sì a incentivi, ma sceglierli con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la transizione digitale, come per la gemella transizione verde, mi pare sensato partire dall'idea che si tratta di trasformazioni per certi aspetti inevitabili e irreversibili. Non serve voltarsi indietro. Se è giusto interrogarci sui costi e i pericoli del progresso tecnologico e cercare di minimizzarli e prevenirli, non è meno importante guardare con fiducia alle occasioni da cogliere, investendo energie e risorse perché il Paese possa tornare su un sentiero di crescita sostenuta”. Lo ha dichiarato il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel suo intervento presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze sul tema "L'economia digitale in Toscana: il contributo della Banca d'Italia”. “Uno strumento per accompagnare le necessarie transizioni strutturali – ha proseguito – sono gli incentivi pubblici, da scegliere però con attenzione. Le forme di incentivazione automatica, come i crediti di imposta, sembrano di regola più efficaci rispetto a quelle che prevedono l’assegnazione di fondi a seguito di bandi competitivi o si basano su decisioni discrezionali nella selezione dei progetti”. “Gli incentivi vanno comunque disegnati giudiziosamente, calibrando costi e benefici, evitando sprechi di risorse che non ci possiamo permettere ed effetti distorsivi che non ci dobbiamo augurare”, ha concluso Signorini.(Rin)