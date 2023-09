Milano: a San Vittore il 24 enne che ha sparato a casa della madre ad Assago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno fermato e portato aSan Vittore l'uomo che nella notte, ad Assago ha sparato verso l'interno dell'abitazione della madre, dove quest'ultima era con il compagno. Alle 22:20 di ieri sera, ad Assago, il 24enne, verosimilmente a seguito del deteriorarsi dei rapporti con il compagno della madre 48 enne, ha raggiunto l'abitazione di quest'ultima, al piano terra, e, dall'esterno ha esploso due colpi di pistola verso l'interno, dove si trovava la coppia. Nessuno dei due è rimasto ferito. L'uomo, datosi alla fuga, è stato poi rintracciato questa mattina dai militari dell'Arma e si trova ora in caserma per gli accertamenti del caso.Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri hanno trovato un bossolo cal. 7.65. (Com)