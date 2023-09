Digitale: Signorini (Bankitalia), Italia non resti ai margini del processo innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nell'ultimo quarto di secolo l'Italia ha visto un sostanziale ristagno della produttività del lavoro; la crescita del prodotto per abitante è stata la più bassa dell'Unione europea. Bisogna dunque guardarsi dal rischio di restare ai margini del processo innovativo”. Lo ha dichiarato il direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, nel suo intervento presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Firenze sul tema "L'economia digitale in Toscana: il contributo della Banca d'Italia”. “Tre aree in cui servono rapidi miglioramenti – ha spiegato – sono la dotazione infrastrutturale (tra cui la diffusione capillare della rete a elevata velocità), il capitale umano (livelli di conoscenze e attività di ricerca, pubblica e privata), e la qualità dell'azione pubblica. I progressi conseguiti in questi campi mi sembrano alla fine i parametri più importanti con cui si dovrebbe giudicare, al di là dei pur essenziali benchmark formali, il successo sostanziale del Pnrr”. (Rin)