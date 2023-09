Lazio: Sabatini (Fd'I), Valeriani stia tranquillo, la maggioranza non è in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Pd Massimiliano Valeriani "stia tranquillo, la maggioranza di centrodestra non è affatto in confusione per ciò che riguarda la legge sull'abitabilità dei seminterrati. Abbiamo infatti già provveduto a depositare una nuova proposta di legge che contempera obiettivi e finalità che la nostra maggioranza intende perseguire in maniera coesa e soprattutto coerente con il proprio programma elettorale. Ogni altra polemica da parte del Pd ci sembra decisamente inutile". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini. (Com)