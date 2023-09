© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al convegno "Il meraviglioso mondo delle differenze. Inclusione e valorizzazione nella scuola".Università Bicocca, aula magna, piazza del Nuovo Ateneo 1 (ore 9:30)L’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa al seminario organizzato da EECOLE-OCSE e Confartigianato, "Imprenditorialità, innovazione ed ecosistemi locali di sviluppo”.Sala conferenze di Palazzo Moriggia, via Borgonuovo, 23 (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione della nuova maglia dell'Olimpia Milano.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 11)Presentazione dell'avviso pubblico "Casa ai Lavoratori". Partecipano l'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello e l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran.Palazzo Marino Piazza Scala, 2 (ore 11)L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Nel vento della poesia. La Natura nei libri e nelle opere di Alberto Casiraghy".Museo di Storia Naturale, corso Venezia 55 (ore 12)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla posa della prima pietra del Parco dei Gasometri.Politecnico di Milano, Campus Bovisa via Giampietrino, 24 (ore 14)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'iniziativa "Inclusione: la città intervista il Sindaco", nell'ambito di "L'altra Milano. Per una Milano migliore", la tre giorni di approfondimenti organizzata da CGIL Milano.Camera del Lavoro (Corso di Porta Vittoria 43 (ore 18)REGIONEL'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa a Bergamo all'International Meeting organizzato nell'ambito di Landscape Festival, manifestazione sul paesaggio giunta alla 13esima edizione.Teatro Sociale, Via Bartolomeo Colleoni, 4 Bergamo (ore 9)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla Giornata della legalitàMunicipio di Laveno Mombello (Va), via Roma, 16 (ore 9:15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene al Seminario “Youth, Olympics 2026 and regional growth: a unique opportunity”Unioncamere Lombardia, Via Ercole Oldofredi, 23 (ore 11:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla cerimonia di posa della prima pietra del Parco dei GasometriCampus Bovisa del Politecnico di Milano, Via Privata Giampietrino, 24 (ore 14)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione della rotatoria sulla SP 116 in località Scaiola, opera cofinanziata da Regione attraverso il Piano Lombardia.SP 116 località Scaiola Nuvolera/BS (ore 15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all’Inaugurazione 11esima ed. "Forme del Gusto" Festival delle eccellenze agroalimentariPiazza della Vittoria, Lodi (ore 17)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, porta il suo saluto all’inaugurazione della mostra "Cento anni dell'Aeronautica Militare"Officine Aeronautiche Caproni, Officine del Volo, Via per Tornavento, 15 Somma lombardo/Vq (ore 19)VARIENPL Meeting organizzato da Banca Ifis, che porta a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell’ambito NPL.Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4 Cernobbio/Co (ore 10)Conferenza stampa Host Fiera Milano. Intervengono: Simona Greco, direttore manifestazioni Fiera Milano; Matteo Figura, direttore foodservice di Circana e Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice-Ita, Istituto per il commercio con l’estero.Palazzo della Triennale, viale Alemagna 6 (ore 10)Secondo Main Regional Summit dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia. Intervengono: Jacopo Moschini, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia; Andrea Poli, assessore alle Attività produttive, Turismo, Innovazione sociale ed economica e Transizione digitale del Comune di Brescia; Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione; Simona Tironi, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro; Giovanni Brugnoli, Vicepresidente Confindustria per il Capitale Umano; Manuela Soncini, Responsabile Wealth Advisory UniCredit; Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Buzzella, Presidente Confindustria Lombardia, Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria.Aula Magna dell'Università degli Studi di Brescia, Via S. Faustino 74/b (Ore 10)Presentazione del Festival "CIAO FRANCA" in omaggio a Franca Rame. Sono presenti: Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese; Sarah Collu e Marina De Juli, direzione artistica del Festival; Alessandro Cerea, membro del direttivo Associazione Coopuf;Palazzo Estense, Sala matrimoni, via Sacco, 5 Varese (ore 11:30)Posa della prima pietra Parco dei Gasometri Area "Bovisa-Goccia”. Intervengono: Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano; ; Renzo Piano, Senatore a vita e Alumnus, Politecnico di Milano; Giuseppe Sala, Sindaco, Comune di Milano; Attilio Fontana, Presidente, Regione Lombardia; Anna Maria Bernini, Ministro, Ministero dell'Università e della Ricerca.Politecnico di Milano, Campus Bovisa, via Giampietrino, 24 (ore 14)Presentazione del libro “Sono solo un’infermiera” di Gabriella ScrimieriVilla Casati Stampa, Piazza Soncino, 6 Cinisello Balsamo/Mi (ore 17:30)Legalità e lavoro, massima dignità per massimo diritto, dibattito su caporalato, salario minimo e rispetto dei diritti sul lavoro.Evento pubblico organizzato da Maria Angela Danzì, Eurodeputata Gruppo non iscritti al Parlamento europeoHotel casa Poli, Corso Garibaldi, 32 Mantova (ore 21) (Rem)