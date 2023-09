© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden al momento non ha approvato la fornitura di missili Atacms all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Questa ipotesi è ancora sul tavolo: in ogni caso, stiamo lavorando per dare a Kiev tutto ciò di cui ha bisogno”, ha detto. (Was)