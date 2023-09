Finanza: premio AllianzBank, Evelina Remondi tra migliori consulenti finanziari d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evelina Remondi ha ricevuto ieri sera in Grecia, a Costa Navarino, il premio che AllianzBank riserva ai consulenti finanziari migliori d'Italia. Nata a Cavezzo ha manifestato fin da subito spiccate doti per il mondo delle banche e della finanza, tant'è che nel suo cursus honorum è da ascrivere anche una lunga esperienza come direttrice di Banca ed ora, che è un private, dopo decenni di esperienza le arriva un riconoscimento per la indiscussa qualità delle sue doti professionali e tecniche: il premio che ogni anno AllianzBank organizza come riconoscimento per i suoi consulenti migliori. (Com)