Brasile: a Rio il Forum internazionale per lo sviluppo agroambientale sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo principale di Rio+Agro è mostrare al mondo che è possibile conciliare la produzione agricola con la tutela dell'ambiente. Attraverso le tecniche, la buona ingegneria agronomica e la buona ingegneria forestale è possibile realizzare una produzione agricola e, allo stesso tempo, preservare l'ambiente", spiega il portavoce dell'evento, Carlos Favoreto. Tra gli obiettivi di Rio+Agro figurano il consolidamento del Brasile come maggiore potenza agroambientale del mondo, l'attrazione di investitori internazionali verso catene di produzione a valore aggiunto in Brasile e la dimostrazione della forza dell'agricoltura familiare per la sicurezza alimentare. (Brb)