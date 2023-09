Egitto: ministro Esteri chiede all'Ue aiuti finanziari per far fronte all'afflusso di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato il Commissario europeo per gli affari migratori Ylva Johansson, a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Shoukry ha chiesto di aumentare il volume degli aiuti finanziari all'Egitto per far fronte agli oneri aggiuntivi derivanti dai crescenti afflussi di migranti nel Paese e migliorare la capacità di accoglienza dell'Egitto al fine di ridurre significativamente il flusso di immigrazione irregolare attraverso il Paese. Johansson, per parte sua, ha elogiato la cooperazione con l'Egitto, esprimendo il suo desiderio di visitare il Cairo nel prossimo periodo per discutere modi e meccanismi per rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell'immigrazione. (Cae)