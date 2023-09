Sociale: Asl Roma 1 presenta nuovi progetti per malati di Alzheimer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati, in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, presso il salone di rappresentanza del presidio del Nuovo Regina Margherita, i progetti "Caffè Alzheimer" e il "Giardino Alzheimer" della Asl Roma 1. E' quanto si legge in una nota. Il progetto "Caffè Alzheimer", frutto dell'esperienza della geriatria della Asl Roma 1 a supporto delle persone con malattia di Alzheimer, nasce per mettere in rete tutti gli attori e creare un spazio accogliente dove pazienti e familiari possano conversare e passare alcune ore in un clima sereno e disteso. Gli Alzheimer Café, nascono nel 1997 da un'idea del medico olandese Bère Miesen, sono luoghi sicuri dove le persone con demenza, i loro familiari e i carer professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un'atmosfera accogliente e centrata sull'ascolto. Possono così mantenere vive le relazioni sociali, combattere l'isolamento e lo stigma che li circonda, spezzare la faticosa routine dell'assistenza, parlare dei propri problemi e delle strategie trovate per risolverli, conoscere meglio la malattia. (segue) (Com)