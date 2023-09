Sociale: Asl Roma 1 presenta nuovi progetti per malati di Alzheimer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Giardino Alzheimer", invece, interessa principalmente il setting riabilitativo: due volte alla settimana le attività di riabilitazione geriatrica verranno svolte nel secondo chiostro del Nuovo Regina Margherita. Gli esercizi cognitivi e motori, invece di svolgersi in palestra, verranno realizzati in un chiostro storico del '700, dove sono previste diverse attività tra le quali anche giardinaggio, un contesto sicuramente più stimolante dove svolgere la riabilitazione. La presentazione dei progetti ha visto una folta partecipazione tra professionisti, associazioni del settore e famiglie. "La giornata mondiale dell'Alzheimer è un momento in cui tutta la popolazione è invitata a riflettere su questa patologia così importante sia per il numero di casi, sia per la sua gravità", spiega il dottor Luca Cipriani, direttore della Uoc Geriatria della Asl Roma 1 –. L'Alzheimer è una patologia che colpisce non solo il paziente ma coinvolge anche la sua famiglia. Attualmente non ci sono cure, ma abbiamo sicuramente diversi trattamenti". (segue) (Com)