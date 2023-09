Sociale: Asl Roma 1 presenta nuovi progetti per malati di Alzheimer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Geriatria della Asl Roma 1 - prosegue Cipriani - ha una attenzione particolare nei confronti di questa malattia. Oltre ad avere un centro diagnostico per le demenze, in questi ultimi due anni abbiamo messo in campo una serie di iniziative a favore dei familiari realizzando corsi di formazione, gruppi di auto aiuto e sostegno e attivando un telefono Alzheimer per informazioni. Oggi presentiamo altri due strumenti assistenziali utili al paziente e alla sua famiglia perché il Caffè Alzheimer è un luogo di incontro dove non c'è lo stigma del malato e dell'accompagnatore, ma tutti i partecipanti sono sullo stesso livello e si ritrovano in compagnia, come in un bar. Questa attività, insieme al giardino, arricchiscono l'esercizio terapeutico e aumentano l'offerta di sostegno e aiuto da parte della Geriatria della Asl Roma 1". Anche ilcommissario straordinario della Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle sottolinea l'importanza del senso di comunità, apertura e collaborazione tra le diverse realtà. (segue) (Com)