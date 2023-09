Sociale: Asl Roma 1 presenta nuovi progetti per malati di Alzheimer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo questo nostro percorso di apertura verso il territorio - aggiunge Quintavalle -. Da oggi la cittadinanza avrà la possibilità di agire e interagire con noi, di partecipare ad uno scambio culturale e alle tante iniziative che realizzeremo. Culturalmente la nostra Asl è ben disposta a sostenere le associazioni di categoria e tutto il terzo settore, realtà che rappresentano una delle caratteristiche positive della nostra società. Siamo in un luogo importante - prosegue - perché il Nuovo Regina Margherita sarà uno dei primi modelli di casa della comunità, dove potremo creare dei servizi pluri specialistici che funzioneranno in maniera costante e continuativa h24. Questo posto deve diventare il cuore pulsante di un Municipio importante e dovrà dedicarsi in particolare ad un concetto nuovo di presa in carico, seguendo un approccio di accompagnamento". (segue) (Com)