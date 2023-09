Sociale: Asl Roma 1 presenta nuovi progetti per malati di Alzheimer (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Caffè Alzheimer "è un importante modello che abbiamo deciso di seguire - conclude Quintavalle - ma se saremo in grado di fare rete tra il sociale, il sanitario e facciamo coinvolgere anche le istituzioni politiche saremo veramente in grado di creare progettualità efficaci in grado di ottenere finanziamenti. È arrivato il momento di iniziare a lavorare seriamente sulla domiciliarità e a colmare quel vuoto e quella sensazione di abbandono che vivono molte persone offrendo sempre di più attenzione e servizi." Per informazioni e per accedere al "Caffè e Giardino Alzheimer" è necessario scrivere una mail all'indirizzo mail della geriatria della Asl Roma 1 indicando in oggetto "Caffè Alzheimer". (Com)