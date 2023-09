Sport: Magoni a presentazione Geas basket femminile di A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni ha preso parte alla presentazione della squadra di pallacanestro di Serie A1 femminile Geas Basket, di Sesto San Giovanni. L'evento si è svolto all'interno di Torre Allianz, in City Life. "Ho portato loro i saluti di Regione Lombardia e il mio personale in bocca al lupo per la stagione sportiva che sta per iniziare - ha detto il sottosegretario -. È stata un'emozione bellissima guardare negli occhi delle atlete e rivedere i sogni e le speranze che vivevo io da atleta. Sono passati un po' di anni, ma ricordo perfettamente quel fuoco che mi spingeva all'inizio di ogni stagione". "Lo sport è sacrificio, disciplina e tanta passione - ha proseguito Magoni - è fatto di vittorie ma anche di sconfitte, ma queste ultime non devono scoraggiare, anzi, è proprio durante i momenti difficili che occorre trovare gli stimoli per migliorarsi. I giovani devono custodite gelosamente quel sogno, quell'obiettivo che fa battere sempre il cuore, anche di fronte alle avversità, questo ci insegna lo sport". "Un grande in bocca al lupo a tutta la società - ha aggiunto - al coach Cinzia Zanotti e a tutte le sue atlete. Infine, è stato un piacere riabbracciare Franco Acerbis, sponsor tecnico della Geas e, quando gareggiavo, anche mio. Ci sono tutti gli ingredienti perché questo sia un anno entusiasmante". (Com)