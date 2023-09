Intercettazioni: Russo (FI), perseguiamo reati rispettando Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati "vanno perseguiti tutti senza risparmio, sfruttando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. Questa sacrosanta battaglia contro ogni criminalità deve essere combattuta rispettando la nostra Costituzione, che tutela il diritto alla privacy di ogni cittadino. Ecco perché è una buona notizia che la maggioranza abbia raccolto e sostenuto le proposte di Forza Italia in commissioni Affari costituzionali e Giustizia che riaffermano la presunzione di innocenza di ogni cittadino e ci allineano alle normative in vigore nei paesi più evoluti". Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota. (Com)