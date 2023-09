Roma: ripristinare la legalità a Tor Bella Monaca, le istituzioni unite si mobilitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristinare la legalità, abbattere il muro di omertà e sconfiggere la povertà educativa. Questo il senso delle azioni congiunte messe in campo dalle forze dell'ordine, istituzioni e politica a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. È di questa mattina, infatti, un nuovo blitz interforze in via dell'Archeologia, a poche settimane dalla maxi operazione organizzata dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dalle prime luci dell'alba è stata effettuata un'operazione interforze che ha visto l'impegno di circa 300 uomini, tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Dalla droga alle armi, dagli alloggi popolari occupati illegalmente agli allacci abusivi, le forze dell'ordine hanno setacciato per tutta la mattinata la storica piazza di spaccio della periferia est della Capitale. A esito delle operazioni, sono stati eseguiti due arresti per droga. Inoltre, sono state sequestrate oltre 300 dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina marijuana e hashish, mentre sei persone sono state denunciate. Nel sottoscala di una palazzina del complesso noto come "ferro di cavallo", è stato trovato anche un fucile ad aria compressa calibro 22, per uso sportivo da poligono. Inoltre, 4 alloggi di proprietà Ater Roma occupati abusivamente sono stati sgomberati. (segue) (Rer)