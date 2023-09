Roma: ripristinare la legalità a Tor Bella Monaca, le istituzioni unite si mobilitano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Accanto alle forze dell'ordine, sono scesi in campo anche gli operatori Ama, che hanno svolto un servizio di spazzamento, lavaggio, pulizia e raccolta dei rifiuti in via dell'Archeologia. Nel corso della mattinata hanno effettuato un sopralluogo a Tor Bella Monaca il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto Lamberto Giannini e il prete antimafia don Coluccia. L'intervento di questa mattina "è la dimostrazione che si sta lavorando a una strategia condivisa da tutte le istituzioni, per il rafforzamento della legalità e del decoro" e che sarà affiancata dalla "riqualificazione dei piani terra in cui ora le persone svolgono attività di spaccio, ma nei quali, con i nostri interventi, potranno lavorare e dedicarsi alla socialità", sono le parole del primo cittadino, che ha aggiunto: "vogliamo realizzare nuovi spazi comuni, a partire dalla riqualificazione dei piani terra". Anche la Regione Lazio ha tenuto a ribadire l'impegno contro la criminalità. Le istituzioni devono occupare il territorio lasciato per troppo tempo alle organizzazioni criminali: è il messaggio che don Antonio Coluccia ha lanciato nell'audizione che si è svolta in commissione Lotta alla criminalità e antimafia del Consiglio regionale alla Pisana, presieduta da Flavio Cera di Fd'I. (segue) (Rer)