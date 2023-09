Roma: ripristinare la legalità a Tor Bella Monaca, le istituzioni unite si mobilitano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello, quello lanciato dal sacerdote vittima del tentativo di aggressione del 31 agosto durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca, che le associazioni presenti hanno declinato nei vari ambiti di lavoro: lotta alla dispersione scolastica, recupero del degrado dei quartieri, percorsi formativi per dare lavoro ai soggetti più deboli che, altrimenti, diventano un serbatoio di mano d'opera per le mafie. L'audizione, dedicata al quadrante est di Roma, in particolare a Tor Bella Monaca, è stata introdotta dal presidente Cera che ha voluto ringraziare "le forze dell'ordine per il blitz di stamani. Noi tutti siamo chiamati a fare sistema per contrastare la criminalità. Le istituzioni devono essere vicine ai cittadini. Vogliamo dare un segnale forte a tutti i romani. Proprio per questo la prossima seduta della commissione la faremo proprio a Tor Bella Monaca", ha annunciato Cera. (segue) (Rer)