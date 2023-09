Roma: ripristinare la legalità a Tor Bella Monaca, le istituzioni unite si mobilitano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le situazioni da aggredire per togliere spazio ai clan secondo don Antonio Coluccia: il traffico di droga e il racket delle occupazioni delle case popolari: "Non basta l'azione delle forze di polizia, servono interventi profondi e non spot, bisogna creare un'alternativa: una nuova proposta di vita, cercando di fare capire ai ragazzi che c'è un futuro diverso", ha sottolineato il prete anti spaccio che, prima della commissione, ha incontrato anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Da anni sotto scorta e vittima a fine agosto di un possibile agguato per le strade di Tor Bella Monaca, Coluccia ha spiegato che "la gente inizia a respirare perché i clan hanno rubato l'ossigeno a queste persone, creando uno Stato di paura. Ma il muro di omertà si sta rompendo: adesso le persone vedono le istituzioni di prossimità intervenire e cominciano a comprendere che è possibile una speranza che va costruita con l'aiuto di tutti, anche dei cittadini che stanno dicendo 'non ci abbandonate' - ha raccontato don Coluccia -. Quindi, c'è una certa sensibilità sociale e un risveglio delle coscienze", ha concluso. (segue) (Rer)