Roma: ripristinare la legalità a Tor Bella Monaca, le istituzioni unite si mobilitano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della Regione Lazio nasce principalmente "dalle tante attività che Don Coluccia sta portando avanti sul territorio - ha dichiarato il presidente Aurigemma -. I nostri uffici dell'Ater sono in stretto contatto con la Prefettura per segnalare le occupazioni abusive. Nelle operazioni di questa mattina si sono liberati degli immobili e continueremo in tal senso per dare un forte segnale della presenza delle istituzioni in un territorio così importante come Tor Bella Monaca. Ma questo vogliamo farlo in tutte le zone di Roma e delle province del Lazio - ha ribadito Aurigemma -. Continueremo a supportare le attività e la Regione sarà presente non tanto con la forma ma con la sostanza, perché queste attività devono essere supportate da provvedimenti amministrativi. Le istituzioni si stanno riprendendo quello spazio che oggi è occupato dalla criminalità e dal malaffare", ha concluso il presidente dell'Aula. (Rer)