Lo Presti: Maccanti (Lega), bravata presidente Milano Serravalle cattivo esempio, importante inasprire pene

23 luglio 2021

- "La bravata del presidente di Milano Serravalle Beniamino Lo Presti non è, come ha postato sui social, 'un leggero momento di entusiasmo in auto'. Correre a 150 km\h con una Porsche lungo una strada statale mentre ci si riprende per pubblicare un video sui social è pericoloso non solo per chi guida, ma per tutti". Lo afferma in una nota la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti. "L'ennesimo cattivo esempio - prosegue - che dimostra, ancora una volta, quanto sia importante inasprire le pene per chi usa il telefonino al volante e mettere in campo urgentemente misure di educazione e prevenzione, come prevede il nuovo Codice della Strada, approvato in Cdm pochi giorni fa, voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini".(Com)