Milano: Nordio telefona al fratello agente ferito per bloccare detenuto in fuga

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha telefonato al fratello dell’agente di Polizia penitenziaria, in servizio presso il carcere milanese di San Vittore, che ha riportato gravi ferite dopo una drammatica caduta nel tentativo di bloccare un detenuto in fuga dal carcere San Paolo di Milano. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Il Guardasigilli ha voluto condividere con la famiglia del giovane agente “il suo profondo dolore” per quanto successo ed esprimere al fratello e ai genitori la sua “più affettuosa vicinanza. Voi familiari dovete essere fieri di lui”, ha detto il ministro al fratello dell’agente, a sua volta poliziotto penitenziario. “Carmine, col suo lavoro, ha contribuito a garantire al detenuto il diritto costituzionale alla salute e poi ha fatto di tutto - purtroppo con drammatiche conseguenze - per evitarne la fuga. Lo Stato - ha aggiunto il ministro Nordio - gli è riconoscente, consapevole altresì della necessità di migliorare la qualità del lavoro di migliaia di agenti penitenziari”. (Com)