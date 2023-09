Libano: premier Miqati, servizi di sicurezza in allerta per chiarire circostanze sparatoria fuori da ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim del Libano, Najib Miqati, ha contattato i funzionari dei servizi di sicurezza dopo la sparatoria davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. Lo riporta un comunicato stampa dell'ufficio del premier, il quale ha ribadito fortemente sulla necessità di un'indagine approfondita per chiarire le circostanze dell'accaduto. Miqati ha sottolineato che gli attacchi alle missioni diplomatiche in Libano non devono in nessun caso essere tollerati, affermando così l'importanza di garantire la sicurezza delle missioni straniere presenti sul territorio libanese. "I servizi di sicurezza sono in allerta per chiarire le circostanze di questo incidente e arrestare gli autori", ha affermato. Mercoledì sera è avvenuta una sparatoria all'ingresso dell'ambasciata Usa in Libano, senza provocare vittime. In risposta a questo incidente, la giustizia militare ha immediatamente avviato un’indagine e ha lavorato a stretto contatto con le autorità dell’ambasciata per chiarire le circostanze dell’attacco. Dalle prime indagini è emerso che l'aggressore aveva precedentemente monitorato i locali e aveva scelto il momento opportuno per sparare 15 proiettili in direzione dell'ambasciata. Alcuni proiettili hanno colpito il cancello di ferro dell'ambasciata, mentre altri hanno colpito le mura di cinta. L'aggressore ha lasciato una borsa contenente cartucce di proiettili per fucili Kalashnikov. Durante una telefonata con l'ambasciatrice degli Stati Uniti, Dorothy Shea, il ministro degli Affari esteri e degli espatriati libanese, Abdallah Bou Habib, ha condannato fermamente questo atto e ha sottolineato da New York l'importanza di individuare i responsabili e imporre le sanzioni più severe su di loro. (Lib)