Infrastrutture: Salvini a Barcellona, confronto con imprenditori e bilaterali con Grecia e Francia

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, è a Barcellona, dove incontrerà questa sera alcuni imprenditori italiani e spagnoli e parteciperà domani al consiglio informale dei ministri dei trasporti dell’Unione europea. Il ministro ha in agenda per domani due bilaterali, con l’omologo greco e con l’omologo francese. Ci sarà anche l’occasione per un rapido confronto con la commissaria Adina Valean. (Rin)