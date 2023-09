Sud: Barone (Asi), creare ambiente favorevole all'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud ha un ricco patrimonio di talento e creatività che può essere sfruttato per alimentare l'innovazione e promuovere la crescita economica anche se molte imprese sono ancora costrette a lottare con le sfide della burocrazia e della scarsa accessibilità ai fondi. Lo ha dichiarato Luigi Barone, portavoce Ficei e presidente Asi della Provincia di Benevento, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". “Queste barriere – ha concluso – devono essere superate se si vuole creare un ambiente favorevole all'innovazione e fornire alle imprese le risorse di cui hanno bisogno per crescere". (Rin)