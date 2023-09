Canada-India: Casa Bianca, sosteniamo con forza indagini sull’omicidio del leader Sikh Hardeep Nijjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono una “indagine approfondita” che consenta di trovare i responsabili dell’omicidio di Hardeep Singh Nijjar, leader di un tempio Sikh nella provincia canadese della British Columbia ucciso a colpo d’arma da fuoco nel parcheggio della struttura, lo scorso giugno. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Non appena abbiamo sentito le dichiarazioni del primo ministro canadese, Justin Trudeau, abbiamo pubblicamente espresso la nostra preoccupazione per la situazione, ribadendo il nostro sostegno ad una indagine approfondita che consenta di portare i responsabili davanti alla giustizia”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sono in contatto con le controparti indiane e canadesi. Durante un recente discorso in Parlamento, Trudeau ha affermato che le autorità canadesi sarebbero in possesso di prove che segnalerebbero il coinvolgimento di agenti del governo indiano nell’omicidio di Nijjar. L’uomo, cittadino canadese, era un acceso sostenitore della costituzione di uno Stato Sikh nella regione indiana del Punjab. (Was)