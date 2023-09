Tim: conclusa con successo riapertura bond emesso a luglio per importo di 750 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica che, facendo seguito all’emissione in data 20 luglio 2023 del prestito obbligazionario “€750,000,000 7,875 per cent. Notes due 2028”, Isin XS2637954582, ha realizzato con successo l’emissione, mediante collocamento privato, di una tranche da 750 milioni di euro di titoli aventi le medesime condizioni e diritti dei Titoli. Il prezzo di emissione della nuova tranche è 102 per cento, che implica un rendimento pari al 7,37 per cento, con un conseguente costo di finanziamento per Tim inferiore rispetto all’emissione originaria. Come per i titoli, i proventi della nuova tranche saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione. La nuova tranche sarà disciplinata dalle medesime terms and conditions che regolano i Titoli, che prevedono, inter alia, alcuni impegni per l'emittente tipici per questo genere di operazioni, nonché alcune ipotesi di rimborso facoltativo. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 28 settembre 2023. Da tale data, i titoli della nuova tranche saranno quotati presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo. È previsto che le agenzie di rating Moody’s, S&P e Fitch confermino il rating assegnato ai Titoli, rispettivamente pari a B1, B+ e BB-. (Com)