- In merito all’allagamento su via Gianicolense, Acea Ato 2 in una nota informa che i tecnici sono già sul posto e sono iniziate le attività per eliminare lo spandimento stradale al fine di procedere con l’intervento. In via preventiva, sul posto sono già presenti tre autobotti per garantire ai residenti, in caso di necessità, il servizio sostitutivo di rifornimento idrico. (Com)