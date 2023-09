Scuola: sindacati al ministero, “stabilizzare i 200 mila precari e stanziare risorse per contratto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto nel pomeriggio di oggi l'incontro delle organizzazioni sindacali della scuola e delle Confederazioni con il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, sull'avvio dell'anno scolastico. Per la Cgil nazionale e la Flc, che hanno partecipato all'incontro portando al tavolo le criticità all'avvio, "occorre innanzitutto stanziare risorse adeguate per consentire in tempi brevi la stipula del Ccnl 2022/2024, in modo che da rispondere alle attese del personale della scuola e tutelare il potere d'acquisto dei salari fortemente eroso dall'inflazione". "Va fatto un investimento straordinario sugli organici docenti e Ata – continuano Cgil e Flc – considerando che uno dei grandi elementi di debolezza della scuola italiana è l'insufficienza di personale e l'alto tasso di lavoro precario. La continuità didattica, infatti, per gran parte degli studenti rimane una chimera, gravemente danneggiata dal numero di insegnati precari che di anno in anno cambiano scuola. 200 mila precari sono un'enormità e rappresentano il vero buco nero in cui sparisce la qualità dell'offerta formativa, dell'insegnamento e dell'inclusione degli alunni con disabilità. Assieme al numero di alunni per classe ancora troppo alto". (segue) (Com)