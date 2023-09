Trasporti: D'Amato (Azione), necessario rivedere progetto Stazione Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la notizia della gara deserta per lo snodo ferroviario del Pigneto "l'obiettivo di realizzare la prima grande opera su ferro per il Giubileo 2025 sembra fallire. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, concordo, infatti, con le posizioni dei Consiglieri di Azione di Roma Capitale, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, che vedono in questo una nuova opportunità, un'occasione per migliorare il progetto". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Alessio D'Amato. "Quello attuale, infatti, è un progetto a metà - spiega -. Bisogna fare le cose in modo veloce ma farle bene per evitare di rimetterci le mani in futuro. Per creare un'opera realmente strategica il progetto va modificato, migliorare l'intermodalità, mettendo nel progetto il tunnel di collegamento con la metro C e il raddoppio della banchina di sosta, per garantire la continuità della linea urbana circolare prevista sull'anello ferroviario. Altrimenti i viaggiatori dovranno uscire e rientrare dalla stazione per poter utilizzare più mezzi. Su questo - aggiunge - presenterò anche un'interrogazione in Consiglio regionale. Auspico che l'amministrazione comunale di Roma rifletta seriamente tenendo conto delle indicazioni dei Consiglieri De Gregorio e Carpano". (Com)