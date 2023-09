Azerbaigian: Procura generale, 5 militari russi uccisi durante operazione antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Procura generale dell'Azerbaigian, sono 5 i militari del contingente di pace russo uccisi ieri nel territorio di Janyatag. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", facendo riferimento all'ufficio stampa della Procura. L'incidente sarebbe avvenuto durante "l'operazione antiterrorismo" condotta dalle forze azerbaigiane nel Karabakh, " in terreni difficili e in condizioni meteorologiche nebbiose e piovose". "Per questo motivo, un'auto con personale militare del contingente di mantenimento della pace della Federazione Russa di stanza in quella zona è stata colpita con armi da fuoco", ha spiegato ancora la Procura. In un secondo incidente è deceduto un soldato del contingente di pace russo, come specificato dalle autorità di Baku, ma a causa di un attacco "di un gruppo armato illegale armeno", che ha lasciato sul terreno anche un ferito. (Rum)