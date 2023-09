Immobiliare: in ultimi 5 anni a Roma 70 per cento investimenti da estero, Capitale cresce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento del capitale immobiliare investito a Roma negli ultimi cinque anni proviene dall’estero. Le prime dieci operazioni sviluppate contano su una media di 180 milioni di investimento. La Capitale ha grandi potenzialità nel settore immobiliare, soprattutto negli ambiti del turismo e delle residenze per studenti. Tuttavia, secondo gli imprenditori, servono dei programmi a medio e lungo termine oltre che un superamento della lentezza delle procedure. L’appello si è levato oggi dalla platea di investitori che ha preso parte, al Cinema Barberini, all’evento “Investire in Roma” promosso dal Sole 24 Ore e da Colliers, società leader nel settore dei servizi professionali. All’iniziativa, in prima fila, ha assistito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha assicurato: “Vogliamo lasciare più libere le forze sociali e produttive per favorire lo sviluppo della città”. (segue) (Rer)