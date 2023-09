Immobiliare: in ultimi 5 anni a Roma 70 per cento investimenti da estero, Capitale cresce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal confronto tra le numerose imprese del settore è emerso che la Capitale – al netto degli atavici problemi di gestione dei servizi – sta vivendo un momento di rinascita grazie alla ripresa dei flussi turistici, in buona parte collegati ai grandi eventi e ai lavori pubblici. “Ci sono molti che si lamentano dei cantieri ma i cantieri significano che stiamo mettendo in campo le risorse e che la città sta cambiando", ha detto Gualtieri. E inevitabile, nel corso della lunga mattinata, è stato il paragone tra Roma e le altre Capitali europee. Roma tiene bene ma potrebbe far meglio. “Roma deve essere la numero uno al mondo per turismo, se non lo è - con tutto quello che abbiamo - il problema è nostro”, ha sottolineato il sindaco. (segue) (Rer)