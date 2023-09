Immobiliare: in ultimi 5 anni a Roma 70 per cento investimenti da estero, Capitale cresce (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E così, nel tirare le somme della giornata, il presidente di Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni, ha sottolineato la necessità “di un piano di marketing territoriale della città da sviluppare a livello internazionale per informare il mondo su che cosa sta facendo Roma”, ha detto. L’orizzonte temporale è lungo, ma non troppo. “Per il 2030 immagino una città profondamente trasformata, capace di riscoprire se stessa”, ha concluso Gualtieri. Alla mattinata sono intervenuti per il Sole 24 ore, il direttore Fabio Tamburini, e per Colliers, il responsabile della divisione mercati internazionali Emea, Luke Dawson. (Rer)