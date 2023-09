Usa: parlamentari repubblicani scrivono alla Casa Bianca per contestare nuovi aiuti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di quasi 30 parlamentari repubblicani ha scritto una lettera alla Casa Bianca, nel giorno della visita a Washington del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per contestare l’approvazione di nuovi aiuti a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Nel documento, ottenuto dal “Wall Street Journal”, il gruppo ha contestato la richiesta avanzata dalla Casa Bianca per fare approvare al Congresso altri 24 miliardi di dollari per nuovi aiuti militari, economici e umanitari all’Ucraina. Nella lettera, i parlamentari si dicono “preoccupati” per il fatto che l’amministrazione abbia già approvato 100 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, affermando che il governo ha preso un “impegno a tempo indeterminato” nei confronti di Kiev, senza però avere “una strategia chiara”. Il documento, indirizzato alla direttrice dell’ufficio di bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, è stato firmato da 23 deputati e sei senatori repubblicani, guidati dal senatore J.D. Vance e dal deputato Chip Roy. (Was)