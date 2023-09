© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il ministero del Lavoro hanno convocato d’intesa il tavolo di crisi per Marelli Europe, azienda lombarda di componentistica automotive. Lo riferisce il Mimit in una nota, spiegando che l’incontro è relativo allo stabilimento di Crevalcore (Bologna) ed è stato fissato per martedì 3 ottobre, alle ore 14:00, presso la sala Parlamentino del Mimit. (Rin)